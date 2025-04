I hodhi vezë në fytyrë, Vserlo ‘kërcënon’ Gjestin: Nëse nuk del me Zarf të Zi do të …

Ditën e sotme Gjesti ka bërë një veprim të papritur ndaj Vserlos dhe Olës, duke iu thyer vezë në fytyrë dhe kokë. Fillimisht ia bëri Vserlos dhe më pas Olës.

Që të dy banorët i janë kthyer ashpër Gjestit, duke i thënë se meriton që të dalë jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri, pasi është dhunues. Gjesti nuk e ndaloi me kaq pasi nisi që të imitonte banorët se si do të ankohen se ai i gjuajti me vezë.

Ndërkohë Vserlo vjen duke bërtitur dhe duke përplasur gjëra.

Pjesë nga biseda:

Vserlo: Nëse ti nuk del me Zarf të Zi, të betohem kam për t’a bërë të madhe se mua shpullë në surrat me vezë nuk më hedh ti o kalama rruge, more vesh?

Gjesti: Nuk ka Zarf të Zi, në rregull jena, ti më gjuajte kështu mua. Vezë në kokë të gjuaj gjithë ditën, përderisa nuk të lëndoj, tung.

Vserlo: Do t’a bëj të madhe, më të madhe se ti vetë