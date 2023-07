Grevë ndaj Hollywood, aktorët largohen nga premiera e Oppenheimer

Shoqata e Aktorëve të Ekranit me qendër në Los Anxhelos ka hyrë zyrtarisht në grevë, duke shënuar fillimin e mbylljes më të madhe që Hollyvood-i ka parë 40 vjet.

Sindikata shpreson të detyrojë gjigantët e transmetimit të bien dakord me kërkesat për çështje që përfshijnë një ndarje më të drejtë të fitimeve dhe kushte më të mira pune. Greva do të thotë se 160,000 interpretues do t’i bashkohen linjës së tyre, duke iu bashkuar një greve të veçantë të shkrimtarëve.

Aktorët po kërkojnë paga dhe kushte më të mira pune nga shërbimet e transmetimit, si dhe një zotim se inteligjenca artificiale dhe fytyrat dhe zërat e krijuar nga kompjuteri nuk do të përdoren për të zëvendësuar aktorët. Yjet Cillian Murphy dhe Emily Blunt u larguan nga premiera e Oppenheimer kur filloi greva, sipas regjisorit Christopher Nolan.

Në një konferencë shtypi të enjten në Kaliforni, drejtori ekzekutiv i sindikatës dhe kryenegociatori tha se greva është instrumenti i fundit që ata po përdorin. “Ata na kanë lënë pa alternativë,” shtoi ai.

Të mërkurën, sindikata e njohur zyrtarisht si Skuadra e Aktorëve të Ekranit. Federata Amerikane e Artistëve të Televizionit dhe Radios, ose SAG-AFTRA, nuk ishte në gjendje të arrinte një marrëveshje me studiot kryesore. Prishja e bisedimeve bëri që komiteti negociues i sindikatës të votonte unanimisht për të mbajtur grevën.