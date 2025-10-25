Goditi me makinë një 20-vjeçar dhe u largua nga vendi i ngjarjes duke e lënë të VDEKUR, arrestohet reperi i njohur!
Reperi britanik Ghetts, emri i vërtetë i të cilit është Justin Clarke-Samuel, po përballet me akuzën për shkaktim të lëndimeve të rënda nga drejtimi i rrezikshëm i mjetit, pasi një 20-vjeçare ndërroi jetë në një aksident. Incidenti ndodhi më 18 tetor, në Ilford, në verilindje të Londrës, kur Ghetts goditi me grusht një burrë dhe më pas nuk u ndal. I ndjeri ndërroi jetë në spital po atë ditë që reperi u paraqit në gjykatë.
Akuzat pritet të ndryshohen nga shkaktimi i lëndimeve të rënda trupore në shkaktim vdekjeje nga drejtimi i rrezikshëm i mjetit në seancën e ardhshme dëgjimore. Ghetts pritet të paraqitet në gjykatë më 27 tetor dhe mbetet në burg deri atëherë. Policia ka bërë thirrje që dëshmitarët të paraqiten me informacione rreth aksidentit. Ghetts është një nga reperët më të famshëm në skenën muzikore britanike.
Vitin e kaluar ai performoi në Glastonbury dhe në karrierën e tij ka bashkëpunuar me Ed Sheeran, Stormzy dhe Skepta. Përveç karrierës së tij muzikore, ai provoi edhe aktrimin dhe pati një rol në serialin “Supacell”. Vitin e kaluar ai mori edhe çmimin Mobo Pioneer për kontributin e tij në kulturën britanike të zezakëve.