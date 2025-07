Gjestit i bie numri i ndjekësve? Ish-banorja e BBV4 ‘rrëmben’ vendin e parë, zbulojeni kush është

Teksa të gjithë jemi gjithë sy e veshë se çfarë postojnë yjet në rrjete sociale, kjo ndikon dhe te numri i tyre i ndjekësve në “Instagram”.

Një javë më parë Gjesti numëronte 605 mijë ndjekës dhe sot numëron 602. Gjesti ka humbur 3 mijë ndjekës.

Kujtojmë se Joz Marku u pyet në “Live From Tirana” nga Ronaldo Sharka në lidhje me Gjestin dhe ai u përgjigj duke thënë se nuk ka pasur fare kontakt me të dhe se një bashkëpunim mes tyre do të ishte i pamundur.

Egli një javë më parë ishte në shifrat 371 dhe këtë javë është njësoj. Këngëtarja Egli Tako është bërë pjesë e diskutimeve në rrjetet sociale pas performancës së saj në një koncert të fundit, ku interpretoi këngën ikonike “Mora fjalë” të Shkurte Fejzës. Paraqitja e saj u komentua gjerësisht, por jo për arsye pozitive.

Françeska Murati vijon njësoj me 151 mijë ndjekës. Sara Hoxha një javë më parë numëronte 593 mijë ndjekës dhe këtë javë mbetet sërish në vend. Kujtojmë se Sara Hoxha dhe Erik Fullani kanë shijuar pushimet së bashku, duke ngritur menjëherë dyshimet për një lidhje të mundshme mes tyre. /TAR