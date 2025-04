Gjesti ende nuk është shpallur finalist, reagon motra e këngëtarit! Thumbon produksionin!

Motra e Gjestit, Blerina Kelmendi, mbrëmë vonë ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në “Big Brother Vip Albania”.

“Qëndro edhe pak King se fitorja është vetëm e jotja dhe askujt tjetër nëse me t’vërtetë do vlerësohet vota e publikut, këtë do ta vërtetojmë, më 19 prill”, ka shkruar Blerina në Instagram.

Ndryshe, Gjesti është njëri ndër lojtarët më favorit për të fituar këtë edicion të “BBVA”-së.