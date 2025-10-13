FOTO/ E mban larg vëmendjes së publikut, shikoni si duket sot vajza e madhe e Fevziut
Vajza e madhe e gazetarit të njohur Blendi Fevziu, Mishel, feston sot ditëlindjen. Me këtë rast, nuk mungoi as urimi publik nga babai i saj.
Përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram, Fevziu ndau një foto të vajzës dhe shkroi thjesht: “Gëzuar ditëlindjen Mishel”.
Ndërsa në një seri fotosh në Instastory, gazetari ka kujtuar vajzën me imazhe nga fëmijëria e saj, duke treguar lidhjen e veçantë që kanë.
Edhe pse sot Mishel ruan privatësinë dhe ka një profil të mbyllur në rrjetet sociale, siguruam disa foto të saj ku tregojnë se vajza e gazetarit është rritur dhe është shndërruar në një vajzë mjaft bukuroshe.