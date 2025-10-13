FOTO/ Trump dhe liderët botërorë firmosin marrëveshjen e paqes në Gaza: U deshën 3 mijë vjet të ndodhte
“A mund t’i marrim dokumentet, ju lutem?”, ka pyetur presidenti i SHBA, Donald Trump adhe një dosje e gjelbër vendoset përpara tij.
Ai e nënshkruan dhe thotë: “Kjo mori 3,000 vjet për të arritur në këtë pikë, a mund ta besoni? Dhe do të rezistojë gjithashtu”.
Dosje të ndryshme kalohen më pas midis Trump, Presidentit të Egjiptit Sisi, Emirit të Katarit Tamim bin Hamad Al Thani dhe Presidentit të Turqisë Erdogan, të cilët vendosin firmat e tyre.
Ndërsa udhëheqës të tjerë të pranishëm nënshkruajnë dokumentin, të pranishmit e tjerë duartrokasin.
Trump i falënderon edhe një herë për mbështetjen e treguar gjatë negociatave për armëpushimin.
“Të gjithë janë të lumtur”, thotë ai, duke thënë se ka bërë “marrëveshje të mëdha më parë”, por “kjo është nisur si një anije kozmike”.
Ai thotë se më parë kishte pasur parashikime se Lufta e Tretë Botërore do të fillonte në Lindjen e Mesme, duke shtuar se “kjo nuk do të ndodhë”.