FOTO / Bebe Rexha bën ndryshim drastik, këngëtarja i befason të gjithë me ngjyrën e re të flokëve
Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 17:59
Showbiz
Bebe Rexha ka befasuar ndjekësit me një ndryshim drastik në pamjen e saj.
Këngëtarja ka ndarë disa fotografi ku ajo shfaqet me flokët të lyera në një nuancë rozë të ndezur dhe një veshje që përfshin detaje me ngjyra të ndritshme.
Fotot e reja e kanë nxitur komente mes ndjekësve të saj, që e kane vlerësuar guximin dhe stilin e saj të ri.
Këngëtarja është në pritje të një projekti të ri muzikor që do të publikohet shumë shpejt, dhe kjo pamje e re mund të jetë pjesë e atij projekti.