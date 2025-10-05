Fifi drejt një roli të ri televiziv, ja ku do ta shohim këtë herë
Përveç projekteve të saj muzikore që kanë marrë vëmendjen e publikut vitet e fundit, Fifi duket se po përgatitet të bëjë një tjetër hap të rëndësishëm në karrierën e saj, këtë herë në botën e televizionit.
Burime pranë produksionit bëjnë të ditur se këngëtarja është në bisedime për të qenë pjesë e jurisë së “X Factor Kids”, një version i ri i spektaklit të famshëm të talenteve, i cili pritet të rikthehet këtë sezon në Tv Klan nën drejtimin e Vera Grabockës.
Pikërisht Grabocka, e njohur për projektet e saj të suksesshme televizive, i ka bërë Fifit ofertën për të zënë një nga karriget e jurisë dhe duket se artistja është shumë pranë dhënies së përgjigjes “po”.
Sipas raportimeve, Fifi është shumë entuziaste për këtë mundësi, pasi e sheh si një hap të bukur dhe ndryshe në karrierën e saj artistike. Roli i jurisë i jep asaj mundësinë të jetë pranë fëmijëve me talent, të ndajë përvojën e saj muzikore dhe të frymëzojë brezin e ri të artistëve që po rriten me ëndrrën për të qenë në skenë.
Nëse gjithçka finalizohet, Fifi do të bëhet një nga emrat kryesorë të panelit, përkrah personaliteteve të tjera të njohura të muzikës shqiptare. Ky do të jetë një tjetër sukses për këngëtaren, e cila prej vitesh ka arritur të fitojë zemrën e publikut me tekstet e sinqerta, emocionin dhe origjinalitetin që e karakterizon.