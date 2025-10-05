Italia i bën thirrje SHBA-së të rishqyrtojë tarifën shtesë për importin e makaronave
Qeveria italiane i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të rishqyrtojnë vendimin për vendosjen e një tarife shtesë anti-dumping prej 91.74% për importet e makaronave italiane, një masë që pritet të hyjë në fuqi në janar 2026 dhe që do të dyfishonte çmimin e këtij produkti ikonë të kuzhinës italiane në tregun amerikan.
Sipas një njoftimi nga Ministria e Jashtme e Italisë, vendimi amerikan është rezultat i një hetimi të zhvilluar nga Departamenti Amerikan i Tregtisë, i cili pretendon se dy prodhues të mëdhenj italianë kanë shitur makarona me çmime nën vlerën e tregut – një praktikë e njohur si “dumping” – gjatë periudhës korrik 2023 , qershor 2024.
Këto tarifa shtesë do të aplikohen përveç taksës ekzistuese prej 15% që SHBA zbaton për shumicën e importeve nga Bashkimi Evropian.
“Italia kundërshton gjetjet e këtij hetimi dhe tarifat e reja, të cilat i konsideron të padrejta dhe të dëmshme për industrinë tonë ushqimore,” thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme italiane.
Autoritetet në Romë janë në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Evropian, ndërsa përfaqësitë diplomatike italiane në Uashington po asistojnë kompanitë për të mbrojtur të drejtat e tyre.
Shtetet e Bashkuara janë një nga tre tregjet më të mëdha për eksportin italian të makaronave, me një vlerë që arrin në afro 800 milionë dollarë.
Në vitin 2024, sipas të dhënave nga ISTAT, eksportet totale të makaronave italiane kapën vlerën e mbi 4 miliardë eurove, me rreth 2.5 milionë tonë të shitura në mbarë botën. Makaronat nuk janë vetëm pjesë e identitetit kulturor italian, por një aset i rëndësishëm ekonomik.