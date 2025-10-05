13-vjeçarja në Korçë tentoi vetëvrasjen, zbardhet dëshmia e qytetarit që e priti në krahë
Zbardhet dëshmia e qytetarit që shpëtoi nga vdekja të miturën 13-vjeçare nga Korça e cila u vetëhodh nga ballkoni i shtëpisë së saj, në lagjen nr 14 të Korçës.
“Unë për momentin isha në klub, dëgjoj zëra dhe kur vajta aty kur shikoj unë ajo do hidheshe.
Për fat të mirë ngjarja nuk përfundoi në tragjedi. Adoleshentja ndodhet në spital për trajtim mjekësor, jashtë rrezikut për jetën.
I dola përpara, e shihja si mbeskën time se ishte e vogël,i dola para”, ka treguar qytetari, i cili më pas thotë se vajza ra në një llamarinë dhe që andej ra në krahët e tij.
“Fati i saj që nuk i zuri koka në çimento aty dhe shpëtoi, ishte edhe ajo me fat por edhe unë. Unë vetëm dorën çava aty dhe pak në shpatull një dhimbje, por jo shumë e madhe, e vogël.
Tërë ata burra këtu dhe asnjë nuk i erdhi në ndihmë, unë vetë me iniciativën time hyra si ato shqiponjat e prita. Aq sa kisha mundësi”, ka treguar qytetari.