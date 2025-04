Çfarë nga ndodhur jashtë BBVIP4? Shqipe Hysenaj dhe Valbona Mhilli ballafaqohen live: Familja jote më ka kërcënuar!

Opinionistja Shqipe Hysenaj, bëri një deklaratë të fortë për Valbona Mhillin, derisa ishte brenda në Big Brother.

Ajo tha se gazetarja ka një lidhje jashtë shtëpisë, pasi në atë format shprehu pëlqim për Laert Vasilin. Teksa Valbona doli pak më parë, ajo është ballafaqur me Shqipen në Fan Club.

“Më ka bërë shumë përshtypje, në momentin që dëgjoj një deklaratë që mora këtë informacionin se me shumë bindje ka një lidhje jashtë, aq më tepër thotë se kam fakte, fotografi.

Por, dua që ta konfirmoj emrin e partnerit që kam lënë jashtë.

Do doja shumë që Shqipja të nxjerri foton. Të ftoj ta bësh deklaratën me foto me emër, të dalësh e nderuar për publikun. Nuk kam lënë asnjë lidhje jashtë. Shqipja ka shqetësuar familjen”.