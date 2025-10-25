LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Çfarë ndodhi në tapetin e kuq? George Clooney vendos dorën mbi të pasmet e kolegut...

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 10:26
Showbiz

Çfarë ndodhi në tapetin e kuq? George Clooney vendos dorën

George Clooney dhe Adam Sandler u bënë qendra e vëmendjes gjatë premierës së filmit të tyre të ri “Jay Kelly”, e cila u mbajt në Kaliforni.

Momenti më gazmor i mbrëmjes ishte kur 64-vjeçari, me humorin që e karakterizon, vendosi me shaka dorën mbi të pasmet e Sandler, duke shkaktuar të qeshura në tapetin e kuq.

Clooney, i cili luan rolin kryesor në projekt, u shfaq në tapetin e kuq krah kolegut të tij, Adam Sandler (59 vjeç), dhe aktores Riley Keough, e cila luan Jessica Kelly-n në film.

Aktori i famshëm i Hollywood-it zgjodhi një kostum gri elegant me këmishë të zezë, ndërsa Sandler preferoi një kostum blu të errët, gjithashtu me këmishë të zezë dhe atlete, një zgjedhje që i dha pamjes së tij një prekje të thjeshtë por të veçantë.

Nga ana tjetër, 36-vjeçarja mahniti publikun me një fustan të shkurtër të zi pa rripa dhe një xhaketë sateni, duke tërhequr sytë e mediave. Ndërkohë, bashkëshortja e Sandler, Jackie, mori pjesë në premierë e veshur me një fustan të zi me dantella, ndërsa mungesa e Amal Clooney, bashkëshortes së aktorit të njohur, u vu menjëherë re nga mediat.

Filmi, i drejtuar nga Noah Baumbach dhe bashkëshkruar nga Emily Mortimer, ndjek historinë e dy miqve të mesëm që përpiqen të rizbulojnë shpirtin e tyre rinor gjatë një fundjave plot ngjarje, duke reflektuar mbi realitetin e moshës dhe rritjes.

George Clooney interpreton rolin e Jay Kelly-t, një aktor që reflekton mbi karrierën e tij dhe përballet me pyetjen ekzistenciale nëse gjithmonë “luan vetveten”. Në film, personazhi i tij shfaqet i brishtë dhe i sinqertë, duke sjellë një performancë që shumë kritikë e kanë cilësuar si një ndër më autentiket e Clooney-t në vitet e fundit.


Në një intervistë për Variety, aktori reagoi ndaj komenteve të kritikëve që e akuzojnë për mungesë shumëllojshmërie në role:

“A thonë njerëzit se unë luaj gjithmonë vetveten? Nuk më intereson aspak,” – u shpreh Clooney me humor, duke shtuar: “A e keni provuar ndonjëherë të luani veten? Është më e vështirë nga sa mendoni”.

Ai kujtoi gjithashtu fillimet e tij në karrierë, duke theksuar se fama e vërtetë erdhi në moshën 33-vjeçare, kur u bë pjesë e serialit të njohur “ER”:

“Kuptova se sa kalimtare është fama dhe sa pak lidhje ka ajo me ty si njeri”, përfundoi Clooney.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion