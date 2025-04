"Erdhi nga rehabilitimi duke na u lutur..."/ Producentja e BBVIP i nxjerr sekretet Gjestit pas lojës në Kosovë!

Producentja e Big Brother VIP Kosova 3, Olsa Muhameti, ka folur për largimin e Gjestit nga ky format dhe kalimin në atë të Shqipërisë. Po ashtu theksoi se Gjesti ka vazhduar njësoj edhe në Shqipëri, pa ndryshuar fare në lojë.

“Nuk e prisja që Top Channel do ta merrte, nuk e mendova kurrë që Top-i do të merrte personazh nga ne. Kjo tregon që paskemi bërë një punë të mirë. Gjestin nuk e nxorëm ne, e nxori publiku. Mund ta pengonim, por nuk e bëmë. Me kontratë nuk mund të largohej, ne e lejuam.

Gjesti duhet të ndryshonte. Një personazhi të riformatohet i duhet ndihmë profesionale. Gjesti erdhi një personazh i shkëputur nga problemet e veta të rehabilitimit, e morëm ne ia dhamë dorën e futëm në Big Brother, u lut shumë edhe neve na pëlqeu.

Ne e mësuam të bënte këtë lojë që po e bën edhe aty ku është dhe mendoj që Gjesti duhet të ndihmohet nga produksioni për t’u ngritur më lartë, jo ai nuk ka mundur", tha Olsa.