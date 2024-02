Eni Çobani në zi, humb njeriun e afërt: Motër e shtrenjtë, na le me zemër të thyer…

Juristja e njohur Eni Çobani, drejtuese e rubrikës “Shihemi në Gjyq” në programini “E Diela Shqiptare”, ka ndarë përmes rrjetit social Instagram dhembjen e saj për ndarjen nga jeta në mënyrë të parakohshme të mikeshës së saj, Migena Dibra.

Eni e quan motër Migenën dhe ka shkruar fjalë zemre për humbjen e saj të parakohshme.

“U nderpre ne mes nje jete e bukur dhe iku nga ne një moter e shtrenjte si @migendibra.E dashur moter largimi yt kaq i shpejte e i papritur na la me zemer te thyer dhe na la pa fjale, por ne nuk do te harrojme kurre e do te kemi me vete çdo moment veshtrimin tend te bukur,zemren tende te bardhe dhe shpirtin tend te madh.

Fjalet e tua te dashura prezenca jote dinjitoze do jene gjithmone motivuese dhe do na mbajne bashke perjete.

Qofsh e xhenetit motra ime dhe shpirti yt u ndriçofte ne parajse.”, shkruan Eni Çobani.