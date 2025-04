Egli Tako flet pas BBV, tregon si po shkon lidhja me Gjestin!

Pas daljes nga “Big Brother VIP”, Egli Tako ka ndarë me publikun disa detaje për jetën e saj jashtë shtëpisë. Ne ‘Post Big Brother’, Egli tregoi se po fokusohet tek vetja dhe familja.

“Jam mirë, jam përpjekur të marr kohë me veten time, të shoh familjen,” tha ajo, duke nënvizuar rëndësinë që ka për të kjo periudhë reflektimi.

Në lidhje me raportin me Gjestin, ajo u shpreh optimiste:

“Pjesa me Gjestin duket shumë ok deri tani, kemi komunikuar, kemi ndenjur bashkë, te shohim si do vijoje me pas, deri tani mirë,” konfirmoi Egli, duke i qetësuar fansat e çiftit për vazhdimësinë e marrëdhënies së tyre jashtë shtëpisë.