Egli e prerë në raportin me Gjestin: Ti rrugën tënde, unë rrugën time!

Egli Tako ka ndryshuar qasjen ndaj Gjestit dhe banorëve të tjerë pas rikthimit në “Big Brother VIP Albania”. Ky ndryshim vjen pas kohës që kaloi jashtë shtëpisë dhe përvoja që ka pasur, e cila e ka shtyrë të rifutet për veten dhe familjen, duke kërkuar të përmirësojë imazhin e saj.

Në një bisedë me banorët, Egli theksoi se tani do të fokusohet tek vetja dhe do ta vërë veten në rend të parë. Në ndërkohë, Gjesti i është përgjigjur asaj me një këngë, duke e kritikuar për ndryshimin e saj, duke thënë:

"Si për nëntë ditë më ke harruar, nuk paska qenë dashuri por fiksim".

Egli, nga ana e saj, iu drejtua duke thënë: "Ti në koshiencën tënde dhe unë në koshiencën time i dimë të dy se çfarë gabimesh janë bërë, unë vazhdoj rrugën time me shumë vështirësi deri në fund"

Në përgjigje, Gjesti i tha:

"Ti the vazhdo tënden, unë timen, a the kështu. Në rregull, unë sërish e bëj timen, gjej kohë që të flas"

Gjesti iu kundërpërgjigj: “Ti the vazhdo tënden unë timen, a the kështu. Në rregull. Unë sërish e bëj timen, gjej kohë që të flas”.