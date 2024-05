"Edhe Bora ka më shumë 'k' se kryeministri", habit Neda Balluku: Është më...

“Cherry on Top” nga Bora Zemani ka nisur sonte rrugëtimin në ekranin e Top Channel. “Cherry on Top” është një program Prime Time, prej 90 minutash, i cili synon të bëjë bashkë në studio njerëz me profile të larta në profesionet e tyre, duke shkëmbyer përvojat dhe historitë e tyre të suksesit personal, pa patur egon apo dëshirën e protagonizmit.

Ashtu si në çdo puntatë edhe mbrëmjen e nesërnme do të ketë të ftuar disa nga personazhet e showbizit shqiptar. Ndër të ftuarit ka qenë edhe Neda Balluku, ku gjatë promos së publikuar dëgjohet se shprehet:

Neda Balluku: Edhe Bora ka më shumë “k” se kryeministri, po nuk është më fenomen se kryeministri