“E kanë përzënë nga teatri”, Juli dhe Egla kapen keq: Më degjenerove karrierën…

Egla dhe Juli kanë debatuar me njëri-tjetrin, pas akuzave të Julit se aktorja është përzënë nga teatri.

Egla këtë gjë e mohon dhe e akuzon Julin që thotë fjalë të paqena. Juli justifikohet se këtë informacion të gabuar e ka marrë nga Julia dhe nuk është informacion i tij. Madje Egla e akuzon Julin se i ka thënë që “ka denigruar kolegët” dhe i kërkon llogari për këtë akuzë.

Juli: Ty ta ka bërë Julia rezymenë dhe këtë informacion e kam nga Julia.

Egla: Julia ka thënë të tjera gjëra, ato që më ka thënë Julia, janë të tjera gjëra nga ato që më ke thënë ti atje lart. Të kanë përzënë nga teatri më ke thënë ti, të betohem për shpirtin e babit për këtë dhe ma ke pranuar që e ke thënë dhe më ke thënë informacion i gabuar dhe për shpirtin e babit e ke thënë.

Juli: Ore këtë informacion e kam marrë nga Julia.

Egla: Po pra por s’ma ka thënë Julia, ma ke thënë ti. Dje më ke thënë “renacake s’ta kam thënë unë”.

Juli: S’ta kam thënë unë atë.

Egla: Ma ke thënë me gojën tënde ti aty.

Juli: Nuk vjen nga unë si informacion o njeri.

Egla: Dje më ke thënë që ke deniguruar kolegët. Kë kolegë? Ti më ke thënë janë jashtë shtetit, nuk i sjell dot. Kë koleg kam denigruar?

Juli: Unë thashë kështu siç sillesh ti me një koleg që ke këtu brenda, imagjino çfarë i ke bërë atyre jashtë.

Egla: Jo po e dredh.

Juli: Prandaj thashë që ti sot je e vetmuar se s’ke kolegë sepse ti i trajton njerëzit siç po më trajton mua.

Egla: Unë kam kolegë dhe miq, por zgjedh me kë ri dhe jo me thashethemaxhinj tavolinash.

Juli: Ti degenerove karrierën dhe titujt e mi dhe je e prekur ti?

Egla: Unë nuk të degjenerova, të dhashë lugën me çorbë që më ke dhënë ti mua dhe ta kesh gratis, mësim jete me mua. Mos e bëj më me kolegët e tjerë.