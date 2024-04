"Do largohem nga programi", banori i Big Brother konfirmon vendimin

Jetmiri ka vijuar bisedat brenda Big Brother ku ve ne dukje se do te largohet nga Big Brother Albania VIP.

Ndërkohë që ka qenë në oborr me Rozën dhe është shprehur se spektaklin e së martës po e pret me padurim për të sqaruar gjithçka, Jetmiri ka shkuar në dhomën e gjumit, ku ka biseduar me Meritonin dhe Françeskën.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Banori i BBV3 është shprehur se ka vendosur që të largohet nga programi dhe se kjo është e patjetërsueshme.

Jetmiri: Unë do lë programin.

Meritoni: Jo more, çfarë thua kështu?

Françeska: Për fjalën që të ka thënë se do të shkul dhëmbët?

Jetmiri: Ky është vendimi im dhe është i patjetërsueshëm dhe i panegociueshëm.

Françeska: Për ta kuptuar më mirë, për fjalën që të ka thënë se do të shkul dhëmbët?

Jetmiri: Po

Meritoni: Për asnjë arsye ti nuk duhet të largohesh nga loja.