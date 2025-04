"Valbona ka lidhje jashtë, e njoh...", gazetari i njohur: Çdo gjë e ka pasur lojë...!

I ftuar në emisionin “Big Brother Radio”, ka qenë Milaim Zeka për të diskutuar në lidhje me situatat dhe banorët e edicionit të katër të “Big Brother VIP Albania”.

"Njerëzit që më kanë zhgënjyer më së shumti mua në këtë “Big Brother” janë Valbona të cilën e kam pasur shoqe, më ka zhgënjyer loja e saj absurditeti, dhuna, vulgariteti.

Edhe Rozana, në anglisht thonë e ka dhj*rë komplet personalitetin e saj me vulgaritetin, me agresivitetin që unë nuk e kam pritur prej një femre artiste e ardhur nga një familje artistësh.

Në të folur dhe në veprimet e saj çdo gjë e ka pasur vulgaritet, njeri totalisht i frustruar, totalisht zhgënjyes për mua dhe aspak model për t’u ndjekur nga fëmijët tanë".

Milami deklaroi gjithashtu se duke qenë se e njeh Valbonën pranoi se ish-banorja ka një lidhje jashtë dhe se e njeh djalin: "Unë guxoj të them që Valbona ka një lidhje jashtë".

Kur Atalanta e pyeti nëse Milaimi e njeh çiftin dhe nëse ka kontakt me ta, Milaimi tha: "Me çiftin jo por me Valbonën po. E di këtë që po e them, pak para se të hynte në BBV kjo e ka pasur një të dashur dhe e ka një të dashur. Edhe e njoh.

Vetëm kjo e Valbonës është 100 % lojë. Unë nuk them se Laerti e ka kuptuar lojën e Valbonës por agresiviteti, vulgariteti, arroganca dhe budallallëku në fund i Valbonës është rezultat i asaj që ajo e di që ka dikë jashtë dhe dikush po e pret nga jashtë".