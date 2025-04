Shefi i NATO-s kërcënon Putinin: Nëse sulmon një prej vendeve anëtare, përgjigja do jetë shkatërruese!

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte theksoi të mërkurën se aleanca ushtarake transatlantike do t’i përgjigjet një sulmi me “forcë të plotë”.

“Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e Polonisë dhe mbrojtjen e përgjithshme të territorit të NATO-s, nëse dikush do të llogariste gabimisht dhe do të mendonte se mund të shpëtojë nga një sulm ndaj Polonisë ose ndonjë aleati tjetër, ata do të përballen me forcën e plotë të kësaj aleance të ashpër”, tha Rutte në një konferencë për shtyp me kryeministrin polak Donald Tusk gjatë një vizite në Varshavë, raporton “Politico”.

“Reagimi ynë do të jetë shkatërrues. Kjo duhet të jetë e qartë për Vladimir Vladimirovich Putin dhe këdo tjetër që dëshiron të na sulmojë”, shtoi Rutte, duke lavdëruar Poloninë për shpenzimin e 4.7 për qind të prodhimit të saj të brendshëm bruto në mbrojtje, niveli më i lartë në aleancë.

“Të mos harrojmë se Rusia është dhe mbetet kërcënimi më i rëndësishëm dhe më i errët për aleancën tonë. Të mos harrojmë se Rusia po shkon drejt një ekonomie lufte”, tha Rutte.

Tusk nënvizoi rëndësinë e NATO-s për sigurinë e vendit të tij. “Është shumë e rëndësishme për ne [të dëgjojmë] angazhimin se NATO do të mbrojë Poloninë në çdo situatë kritike”, tha ai, duke iu referuar nenit 5 të mbrojtjes së përbashkët të aleancës. Ky rikonfirmim vjen pas shqetësimit në rritje brenda aleancës për përkushtimin e Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump ndaj NATO-s dhe përbuzjen e shprehur nga ai dhe zyrtarët e tij të lartë për Evropën.

Megjithatë, Rutte këmbënguli se marrëdhënia transatlantike midis ShBA-së dhe Evropës është “shtylla e aleancës sonë dhe kjo nuk po ndryshon”.

Tusk dhe Rutte do të shkojnë të dy në Paris, ku presidenti francez Emmanuel Macron po pret liderët evropianë për një samit tjetër në Ukrainë të enjten.