Delinda Disha largohet nga MCN TV, arsyeja: " Pse kërkoja rrogën time"!
Moderatorja Delinda Disha ka njoftuar publikisht largimin e saj nga emisioni investigativ “Xhadat” në MCN TV. Në një postim në rrjetet sociale, ajo zbuloi se arsyeja kryesore e vendimit lidhet me mospagesën e rrogës, ndonëse sipas saj kolegët e tjerë e kanë marrë pagën për muajin prill.
“Miq, ndjekës, dua t’ju lajmëroj se nuk do jem më pjesë e MCN TV tek emisioni investigativ ‘Xhadat’ si moderatore. Arsyeja e largimit: pse kërkoja rrogën time, ndërkohë tashmë ish-kolegët e mi kanë marrë rrogën që në muajin prill”, shkroi ajo në një story të parë.
Por Disha nuk u ndal me kaq. Në një tjetër reagim, moderatorja akuzoi hapur drejtuesen e MCN, Marsida Karabollaj, duke e cilësuar si personin që “merr vendime sipas qejfit” dhe që mban peng pagat e punonjësve për muaj të tërë.
“Ky është personi që nuk i jep me muaj të tëra rrogat dhe i shkarkon punonjësit e MCN-së kur dhe si i do qefi. Në vitin 2025 është e turpshme të mbash peng punonjësit me muaj të tërë pa i paguar”, ka shkruar Disha, duke bashkangjitur edhe një foto të Karabollajt.
Deklarata e saj ka ndezur menjëherë reagime e diskutime në rrjetet sociale, ndërsa nga ana e MCN TV nuk ka ende një qëndrim zyrtar.