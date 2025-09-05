Aeroporti i Tiranës vendos rekord të ri, mbi 7.8 milionë udhëtarë në janar-gusht 2025
Aeroporti i Tiranes ka shenuar nje tjeter rekord ne vitin 2025 me mbi 7.8 milione turiste nga janari ne gusht te ketij viti.
Drejtoria e aviacionit civil publikoi te dhenat sipas te cilave aeroporti i Tiranes ka pasur ne kete periudhe 47462 fluturime me 137 destinacione.
Numri i pasagjereve kete vit eshte rritur me 9 per qind krahasuar me vitin e kaluar ne kete periudhe.
Nderkohe fluturimet jane rritur me 2 per qind me shume.
Aeroporti i Tiranes eshte kthyer ne nje pike referimi sa i perket rritjes se shpejte dhe zgjerimit te sherbimeve si pasoje e investimeve ne piste, ambientet e sherbimit dhe zgjerimit te kapaciteteve operacionale nga Kastrati Group.