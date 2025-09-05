LEXO PA REKLAMA!

Aeroporti i Tiranës vendos rekord të ri, mbi 7.8 milionë udhëtarë në janar-gusht 2025

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 20:53
Aeroporti i Tiranes ka shenuar nje tjeter rekord ne vitin 2025 me mbi 7.8 milione turiste nga janari ne gusht te ketij viti.

Drejtoria e aviacionit civil publikoi te dhenat sipas te cilave aeroporti i Tiranes ka pasur ne kete periudhe 47462 fluturime me 137 destinacione.

Numri i pasagjereve kete vit eshte rritur me 9 per qind krahasuar me vitin e kaluar ne kete periudhe.

Nderkohe fluturimet jane rritur me 2 per qind me shume.

Aeroporti i Tiranes eshte kthyer ne nje pike referimi sa i perket rritjes se shpejte dhe zgjerimit te sherbimeve si pasoje e investimeve ne piste, ambientet e sherbimit dhe zgjerimit te kapaciteteve operacionale nga Kastrati Group.

