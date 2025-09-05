Ditëlindja që rrëmbeu vëmendjn e rrjetit, gazetari zbulon sa kushtuan 10 mijë trëndafilat që Luana Vjollca mori dhuratë!
Jehona e surprizës për ditëlindjen e moderatores Luana Vjollca, ku vila ku ajo qëndronte u mbush me trendafila, ka zgjuar reagime të shumta në rrjet.
Njëri prej tyre ka ardhur nga moderatori Ronaldo Sharka, i cili ka vendosur t’i bëjë edhe llogaritë. Në një postim në Instagram, Sharka ka shkruar: “Luana mori 10 mijë trendafila dhuratë për ditëlindje. 10 mijë x 2 mijë lekë trendafili = 20 milionë lekë.
Shto këtu koston e dërgimit në Palasë. Nëse mendon që po bën një jetë shumë koti, do e besosh akoma më shumë pasi more vesh këtë informacion.”
Moderatori nuk është ndalur me kaq. Me ironi, ai ka lëshuar edhe një thirrje për vajzat e showbiz-it: “Nëse herës tjetër që merrni lule nuk janë më shumë se 10 mijë trendafila, as mos i postoni fare ato buqetat e lodhura. Faleminderit".
Ky reagim ka bërë që ndjekësit të nisin valë diskutimesh.