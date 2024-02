Debat dhe ironi mes Julias dhe Eglës: Do merrem nesër me ty

Julia Ilirjani duket se lojën e saj në Big Brother VIP e ka nisur me Eglën. Ato janë përfshirë në një debat edhe spektaklin e sotëm, pasi Egla pretendon se nuk e njeh jashtë.

Juli hodhi aludimet se dy aktoret mund të njihen nga jashtë dhe debati është i stisur.

Julia: këto dy ditë ka fjetur gjumë

Egla: Ke pasur zyrën për popullin të mbyllur

Julia: Ti Egla nesër fillon me mua.

Egla: Ka një defekt shumë të vogël që nuk është Yllka Mujo dhe e përshëndes shumë. U ofendua kur e pyeta kush je sepse nuk e njihja. Julia ka një impostim të lartë, do t’i thoja të shohë ku ecën se mund të rrokulliset

Julia: Impsotimin e kam se nuk dua të më duken rrudhat e qafës. Egla duke e parë nga jashtë dhe brenda, faktin që të pyet me një portret kush je ti, ça je ti? Këto janë ato që nuk më pëlqejnë farë. Ishte siç e mendova. Qëllimi im është të argëtohem, nuk do harxhoj kohë me ty Egla. Kur të dalësh kërko dhe do ta gjesh.

Juli: Dinamit e ka thënë Ilnisa, un thash duhet pasur kujdes. Se ç’kam një parandjenjë që Julia dhe Egla mund të jenë shoqe dhe e bëjnë.