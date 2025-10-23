“Dasma e vitit”/ Pasardhësi i shtëpisë së njohur të modës i dha fund beqarisë në moshën 20-vjeçare
Pasardhësi i shtëpisë së famshme të modës “Givenchy”, Sean Taffin de Givenchy, dhe bashkëshortja e tij, Dahye Jung, kurorëzuan dashurinë e tyre me një dasmë madhështore tre-ditore në kryeqytetin francez, duke përmbyllur një histori që nisi shtatë vjet më parë në dëborën e Montrealit.
Çifti u njoh në Universitetin McGill të Montrealit në vitin 2018, gjatë një “karnavali dimëror” tradicional.
“E pashë Dahye-n natën e parë, por nuk guxova t’i afrohesha,” kujton Sean. “Të nesërmen miqtë më inkurajuan, mora numrin e saj dhe pjesa tjetër është histori.”
Propozimi ndodhi në New York, ku Sean organizoi një surprizë romantike në hotelin Casa Cipriani. “Mendova se po darkonim me xhaxhain e tij, por kur hymë në dhomë, ai u ul në gjunjë,” rrëfen Dahye.
Unaza e fejesës dhe unazat e dasmës u krijuan nga James de Givenchy, xhaxhai i dhëndrit dhe themelues i markës luksoze Taffin. Unaza me qeramikë blu të çelët dhe diamant në formë dardhe është “një pasqyrim i stilit personal të Dahye-s”.
Dasma u zhvillua nga 28 deri më 30 gusht, me një darkë provuese në “La Fontaine Gaillon”, një brunch mirëseardhjeje në hotelin “Le 5 Particulier”, dhe ceremoninë madhështore në Bazilikën Sainte-Clotilde, e ndjekur nga pritja luksoze në Le Pavillon Dauphine.
“Jemi shumë të lumtur që e zgjasëm festën për disa ditë,” tha Sean. “Na dha kohë të lidhemi me njerëzit tanë të dashur që nuk i kishim parë prej vitesh.”
Planifikimin e ngjarjes e udhëhoqi Marie Bitton nga Maiden Agency, e cila ndihmoi çiftin të realizonte “vizionin klasik, të përjetshëm dhe parisien” të Dahye-s — një projekt i përgatitur me një prezantim prej mbi 100 slajdesh PowerPoint.
Për ceremoninë, nusja zgjodhi një fustan të bardhë prej sateni të trashë nga stilisti Andrew Kwon, me një pelerinë tafte dhe një vello si katedrale.
“E ndjeva sikur isha në qiellin e nëntë,” kujton Dahye. “Të ecja drejt altarit me babanë tim dhe të shihja gjithë njerëzit që dua ishte e paharrueshme.”
Ceremonia u drejtua nga At Marc Lambret, në meshën e tij të fundit para pensionimit, duke e kthyer momentin në një kujtim të veçantë për çiftin dhe familjet e tyre.
Në pritjen e dasmës, të ftuarit u ulën në salla balloje të ndriçuara nga qirinj, ndërsa kuarteti me tela krijonte një atmosferë romantike.
Fjalimet nga prindërit, vëllezërit e Sean-it dhe vajza e vogël e familjes që mbante “kartat e sinjaleve të publikut” sollën humor dhe emocion.
Para vallëzimit të parë, çifti kishte marrë mësime për gjashtë muaj. “Sean doli nga zona e tij e rehatisë për mua,” tregon Dahye me buzëqeshje. “Ishte mënyra jonë për të ndërtuar kujtime para ditës së madhe.”
Festa vazhdoi deri në orët e vona, përtej çdo protokolli. “Dritat u ndezën sepse nuk po e kuptonim sugjerimin që duhej të mbaronim,” thotë Dahye mes të qeshurash. “Ishim thjesht shumë të lumtur.”