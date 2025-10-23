Pasuritë e Aurel Hoxhës dalin në tregun imobiliar, ‘Monopoli’ jepet me qira për 380 mijë lekë të reja
Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ka nxjerrë në tregun imobilar, pasuritë e Aurel Hoxhës, autorit që dyshohet se ka paguar për të vrarë Klevis Lleshin në Burrel.
Vendimi është marrë nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, e cila përmes një njoftimi në platformën sociale Facebook, ka publikuar edhe listën me pronat e Aurel Hoxhës që lëshohen me qira.
Jepet me qira njësi shërbimi në Tiranë.
Gjendja: E investuar totalisht.
Adresa:Rruga Myslym Shyri, Tiranë.
Çmimi duke filluar nga: 380,000 Lekë/muaj
Pasuria është nën administrim shtetëror.
Të gjithë të interesuarit duhet të ndjekin procedurën zyrtare të aplikimit:
1. Shfaqja e interesit bëhet përmes plotësimit të formularit përkatës.
2. Formulari duhet të dorëzohet fizikisht ose me Postë në adresën zyrtare të institucionit.
Linkun për të shkarkuar formularin e aplikimit do ta gjeni në bio të profilit tonë në Instagram.