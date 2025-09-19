Coleen Rooney dëshiron që Victoria Beckham, Abbey Clancy dhe Alex Gerrard të jenë pjesë e festës për 40-vjetorin e burrit të saj
Coleen Rooney, bashkëshortja e legjendës së Manchester United, Wayne Rooney, po organizon një festë grandioze për ditëlindjen e tij të 40-të, e cila do të mbahet më 24 tetor. Sipas raporteve, ajo dëshiron që disa nga WAG-at e njohur (bashkëshortet dhe të dashurat e futbollistëve) si Victoria Beckham, Abbey Clancy, Toni Terry dhe Alex Gerrard të jenë të pranishme në këtë ngjarje të veçantë.
Festa planifikohet të jetë një ngjarje domethënëse dhe pa kufizime buxheti, duke reflektuar një përkushtim të veçantë për të festuar këtë shkallë të rëndësishme në jetën e Wayne. Coleen ka qenë gjithmonë mbështetje e fortë për Wayne gjatë karrierës së tij të gjatë dhe të suksesshme, dhe kjo festë duket se është një mënyrë për të shprehur dashurinë dhe mirënjohjen e saj për partnerin e saj.
Dita e lindjes së Wayne do të shënojë një moment të veçantë, jo vetëm për atë si individ, por edhe për Coleen që e ka ndihmuar atë në çdo hap të jetës së tij. Duke ftuar mikesha të njohura nga bota e sportit dhe showbiz-it, ajo tregon se ka planifikuar një festë që do të ngrejë atmosferën dhe do të ofrojë mundësi për festime të paharruara.
Me një buxhet pa kufi, festimet do të përfshijnë ushqim të shijshëm, muzikë dhe shumë argëtim. Kolektivi i WAG-ave është gjithmonë i njohur për atmosferën e tyre të këndshme dhe energjinë që sjellin, duke e bërë festën edhe më të veçantë.
Rooney, i njohur për arritjet e tij si futbollist, tani do të përshëndetet me shokët e tij dhe të afërmit e tij në një festë që pritet të mbetet në kujtesë. Duke pasur parasysh statusin e tij legenda, është e sigurt që ngjarja do të tërheqë vëmendjen e mediave dhe fansave. është e qartë se Coleen dëshiron që të bëjë këtë ditëlindje një moment të paharrueshëm për të dy.