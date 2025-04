Cili prej finalistëve të BBV 4 mban ‘kurorën’ e më të ndjekurit?

“Big Brother Vip Albania 4” mbylli me një sukses të jashtëzakonshëm këtë cikël, ndërsa banorët që shkuan në gjysmë finale dhe finale ishin Loreana Brati, Danja Koka, Gerta Gixhari, Egli Tako, Laert Vasili, Rozana Radi dhe Gjesti.

E ndërsa kamerat u fikën, fansat e tyre tashmë mund t’i ndjekin ‘këmba-këmbës’ të preferuarit e tyre në rrjetet sociale.

Por nga këta banorë të këtij edicioni, cili prej tyre mbanë ‘kurorën’ e më të ndjekurit në “Instagram”?

I pari është Gjesti, me 604 mijë ndjekës, i ndjekur pas nga Rozana, me 464 mijë ndjekës.

E treta renditet Egli, me 353 mijë ndjekës, ndërsa e ndjek pas Danja, me 151 mijë ndjekës.

Më pas vjen Loredana me 134 mijë ndjekës, pas saj Gerta me 106 mijë ndjekës, dhe Laerti me 318 mijë ndjekës.