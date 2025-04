"Në Itali i lanë zarfat nëpër shkallë", nuk ndalen denoncimet për votën e diasporës

Nuk ndalen denoncimet per voten e diaspores.

Pak dite pasi emigrante te ndryshem ne Greqi dhe Itali kane denoncuar publikisht parregullsite ne mberritjen e zarfave, si ngaterrimi i dates dhe ores, apo lenia e tyre ne adresen e gabuar dhe tek komshiu, nje tjeter denoncim vjen nga nje emigrant ne Itali.

Ai na shkruan se zarfat nuk jane dorezuar sic duhet.

Sipas tij, postieret e kontraktuar nga KQZ ne Shqiperi, i kane lene zarfat me fletet e votimit dhe materialet e tjera neper shkalle dhe jane larguar.

Nje forme e tille duket jashte cdo kriteri e standardi nese marrim parasysh rregullin qe marresi i zarfit duhet te firmose personalisht ne momentin qe dorezohen materialet.

Ne daljen e djeshme para medias, kreu i KQZ Ilirian Celibashi eshte perballur me nje seri pyetjesh ne lidhje me denoncimet per parregullsi lidhur me voten e emigranteve.

Ai pranoi nje numer te kufizuar parregullsish ne Greqi dhe Itali por e relativizoi ceshtjen duke thene se totali i ketyre rasteve nuk eshte me shume se 100 nderkohe qe raste te tjera po denoncohen cdo dite.

KQZ ka marre nje fond rreth 10 milione euro per zbatimin e votes se diaspores dhe me pas ka kontraktuar kompanine DHL per dergimin dhe kthimin e zarfave por parregullsi te shumta jane raportuar ditet e fundit ne lidhje me kete proces. /lajmifundit.al