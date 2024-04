Cili është mendimi i Orit dhe Arbrit për eleminimin e Eglës?

Eleminimi i Eglës nga shtëpia e Big Brother vip ka krijuar një zhurmë të madhe në rrjetet sociale. Spektakli ka nisur sigurisht me këtë temë që është diskutuar pafund, ku banorët edhe opinionistët kanë dhënë mendimet e tyre në lidhje me largimin e Eglën.

Ori: U bë e qënësishme në çdo prime. Ne diskutonim çdo gjë që ajo bënte, ishte sa e frohtë por dhe me fantazi për lojën e saj. Vëllai i Madh nuk u nxitua sepse ajo u paralajmërua disa herë, kishte situata të përsëritura para skualifikimit. Ishte moment iqë Vëllai i Madh të merrte një vendim. Unë do doja të htoja që ata mudn të interpretojnë çdo fjalë tonën si të duan, por ne nuk ja kemi futur asnjëherë kot për ato që i kemi provokuar. Nu ke përqafoj lojën me denigrime.

Arbër: Vendimi mu duk i drejtë sepse ka pasur situata të ngjashme dhe mu duk vendimi më i drjetë nga Vëllai i Madh.