Nga ullinjtë te vezët, ja kush janë ushqimet që ndihmojnë në uljen dhe parandalimin e rritjes së sheqerit në gjak

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 11:05
Soft

Hiperglicemia, niveli i lartë i sheqerit në gjak, është një problem i zakonshëm tek personat me diabet dhe mund të shkaktojë dëme serioze në nerva, enët e gjakut, indet dhe organet nëse nuk trajtohet në kohë. Në raste të rënda, hiperglicemia mund të çojë edhe në ketoacidozë, një gjendje kërcënuese për jetën, sidomos tek personat me diabet tip 1 ose ata që marrin insulinë.

Por edhe njerëzit pa diabet mund të përjetojnë rritje të përkohshme të sheqerit në gjak, sidomos pas vakteve. Për shumicën, niveli normal i glukozës në gjak është midis 70 dhe 100 mg/dL në gjendje esëll, dhe rreth 140 mg/dL dy orë pas ushqimit. Edhe pa diabet, këto luhatje janë të zakonshme dhe zakonisht kalojnë shpejt.

Simptomat e sheqerit të lartë në gjak përfshijnë:
• Në fazën e hershme: etje e shtuar, urinim i shpeshtë, dhimbje koke, shikim i turbullt.
• Afatgjatë tek diabetikët: lodhje, humbje peshe, infeksione të lëkurës ose vaginale, shërim i ngadaltë i plagëve.
• Tek personat pa diabet: etje, shikim i turbullt, lëkurë e thatë, dobësi.

Ushqimet që ndihmojnë në uljen e sheqerit në gjak:
• Bajame dhe arrat: Përmbajnë yndyrna të pangopura që ndihmojnë në kontrollin e sheqerit dhe reduktojnë rezistencën ndaj insulinës.
• Mollët: Indeks i ulët glicemik, fibra që ngadalësojnë rritjen e sheqerit; të dobishme para vakteve.
• Qiqrat: Të pasura me proteina, ndihmojnë në uljen e glukozës gjatë vakteve dhe përmirësojnë kontrollin e përgjithshëm të sheqerit tek diabetikët tip 2.
• Kokoshka: Drithëra të plota që mbajnë nivelet e sheqerit të qëndrueshme dhe ulin rrezikun për diabet tip 2.
• Vezët e ziera fort: Burim proteinash me karbohidrate të ulëta; ndihmojnë në ndjesinë e ngopjes dhe stabilizimin e sheqerit.
• Farat Chia: Përmbajnë fibra, proteina dhe yndyrna të shëndetshme që rregullojnë sheqerin dhe kontrollin e oreksit.
• Manaferrat: Ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit pas vakteve, për dallim nga frutat më të ëmbla si bananet.
• Ullinj: Indeks i ulët glicemik dhe yndyrna të shëndetshme; ngadalësojnë tretjen e karbohidrateve dhe rrisin ndjeshmërinë ndaj insulinës.
• Kosi grek: Burim i pasur proteinash; i kombinuar me fibra dhe yndyrna të shëndetshme, ndihmon në ruajtjen e niveleve të sheqerit.

Këshilla praktike: Kombinoni proteinat si vezët, mishi, peshku ose kosi grek me ushqime që përmbajnë fibra dhe yndyrna të shëndetshme – si zarzavatet me gjethe, avokadot, arrat/farat, bishtajoret dhe manaferrat – për të parandaluar rritjen e papritur të sheqerit pas vakteve dhe për të mbajtur energjinë dhe ngopjen për më gjatë.

