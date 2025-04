Për herë të parë Alketa Vejsiu dhe Arbana Osmani bashkëprezantojnë! Ja ku do t'i shohim!

Në rast se dikush priste një projekt të ri, përgjigja është ndryshe. Arbana do të rikthehet në ekran, por si e ftuar speciale në finalen e X Factor Albania. Dhe jo vetëm kaq: ajo do të ndajë skenën për here të parë me Alketa Vejsiun.

Dy nga moderatoret më të dashura dhe me ndikim në ekranin shqiptar, do të ndajnë të njëjtën skenë në një event të madh televiziv.

Pas intervistës në “Mirëmbrëma yje”, ku Alketa dhe Arbana ndanë një bisedë të ngrohtë dhe nostalgjike, tashmë është koha që dy ikonat e ekranit të ndajnë reflektorët në një moment që padyshim do jetë një nga më të veçantët e këtij sezoni televiziv.

Finalja e X Factor Albania, që transmetohet këtë të premte në Klan TV në orën 21:00, do të kurorëzojë njërin mes Rigersit, Leandrës dhe Salvatores si fituesin e këtij edicioni./revistaclass