Saimir Kodra e paditi per shpifje, Egla Ceno i pergjigjet nga Big Brother: Miresevjen ne gjykate!

Big Brother transmetoi ne prime deshmine e Egla Cenos ne lidhje me ngacmimin seksual te pretenduar ndaj saj.

"Ma ka bere mua, jua ka bere shume tjerave me pas.

Eksiton ky barkalec qe jam e sigurt qe e ka bere me shume goca tjera.

Ndodhi kur po kerkoja pune ne Top Albania Radio tek Piramida", theksoi Elga ne deshmine e dhene nga aktorja ne Big Brother.

Egla Ceno theksoi me tej se ky personazh qe del ne krah te nje aktori ne BBA VIP, nuk meriton te dale me ne ekran.

Me heret u tregua nje histori nga Roza qe fliste per nje ngacmim, me pas Julia.

Mediat kane njoftuar se Egla Ceno ka pretenduar dhe akuzuar Saimir Kodren per ngacmimin ndaj saj.

Ne fakt, ky i fundit, eshte njoftuar se ka paditur per akuzen e shpifjes Egla Cenon duke mos pranuar e hedhur poshte akuzat ne fjale.

"Ledion per tiu pergjigjur pyetjet tende pse germuam kaq thelle, ishte vellai i madh ne pyetjet qe na u bene nje mbremje me pare.

Jemi tri gra breza te ndryshem, dhe jam e sigurt, njoh vajza me te reja qe e vuajne ende mbi kurriz kete presion. Lene punet me te cilat mbajne veten ose familjen.

Ne pergjithesi jane vajza qe nuk kane mbrojtje, qe jane ne hall.

Keta derra duhen thene me emer dhe me mbiemer, se ndryshe asgje nuk ndryshon. Duhet te kete nje liber te madh, ku te shkruhet libri i burrave qe shantazhojne seksualisht.

Keta emra do ishin turpi i shoqerise, mua me ka ndodhur vetem nje here, e kam kaluar ate faze. Me eshte fiksuar ai rast, nuk eshte gje e bukur ta kujtosh, nje femer e ben veten edhe me faj sepse mendon cfare kam veshur, mos i lashe ndonje keqkuptim. Fillon dridhesh per te shkuar ne pune, nuk i tregon dot prinderve dhe ti le punen duke e mbyllur gojen, sepse po e hape, rrezikon te te mbyllen shume dyer. Kjo duhet te mbaroje dhe si mbyllet, duke thene emer mbiemer, kaq, mirupafshim.

BBA VIp, transmetoi edhe deklaraten e Saimir Kodres ne emisionin STOP ku ka bere me dije se e ka cuar ceshtjen ne gjykaten penale dhe Egla Ceno ka barren e proves se 25 vjet perpara i paskerka kerkuar afera seksuale ne kembim te nje pune.

Kodra ne reagimin e tij e ka cilesuar Egla Cenon si nje aktore te dobet, dhe ka shtuar se ai ka qene gjithnje ne mbeshtetje te grave dhe vajzave qe kane rene pre e sulmeve seksuale.

"E ftoj Saimirin te qetesohet njehere. Nuk flas me skenarin e dikujt per te thene nje gje kaq te vertete saqe e kam kaluar ne lekuren time.

Miresetevije ne gjykate, une nuk do kem prova materiale sigurisht, ka qene nje kerkese pune prej 24 vitesh, nuk kam shkuar aty per te vendosur ne kurth. Por une mund te bej nje gje tjeter qe do ta mendoj mire para se ta deklaroj. Jam pergjegjese per ate qe kam thene", tha aktorja.

Ledioni theksoi se e ka ftuar Saimir Kodren te paraqitet per te dhene deklarimin e tij dhe qendrimin e tij.

Julia theksoi se vendosi te kryeje kete rrefim, pasi fenomeni i gacmimit, presionit dhe sulmeve seksuale ndaj vajzave dhe grave vazhdon.

Duhet te ngreme zerin per femijet tane, qe vajzat e grate te mos kene frike te kerkojne pune dhe kariere- tha Julia.

Roza Lati theksoi se e mendoi mire para se te fliste, pasi behej fjale per ngacmimin e saj ne nje televizion qe eshte mbyllur, dhe se protagonisti i ngacmimit te saj, ka qene shtetas i huaj.

"Per inat te atij personi, jo nje por une mora persiper kater emisione", tha Roza./lajmifundit.al