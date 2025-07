Arbana Osmani paralajmëron rikthimin me dy projekte të reja

Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka ndarë së fundmi detaje rreth angazhimeve të saj televizive për sezonin që vjen, duke lënë të kuptohet se do të jetë mjaft aktive në ekran dhe jo vetëm.

E ftuar në një intervistë për emisionin “Prive”, Osmani bëri me dije se në shtator do të rikthehet me sezonin e dytë të “Mirëmbrëma yje”, programi i dedikuar historive frymëzuese që në edicionin e parë mori vlerësime pozitive nga publiku.

Sipas saj, përgatitjet kanë nisur dhe këtë herë synimi është ta çojnë emisionin në një nivel më të lartë si nga përmbajtja, ashtu edhe nga përfshirja e teleshikuesve.

Por ajo që tërhoqi gjithashtu vëmendje ishte lajmi për një projekt të ri dhe tërësisht ndryshe nga formatet që ka moderuar më parë. Arbana konfirmoi se po punon për një produksion ekskluziv për YouTube, i cili pritet të lançohet brenda këtij viti.

Edhe pse nuk zbuloi shumë rreth konceptit, ajo u shpreh se ky projekt e emocionon veçanërisht sepse i jep më shumë liri krijuese dhe një mënyrë të re për të komunikuar me ndjekësit jashtë kufijve të televizionit tradicional.

Me dy angazhime paralelisht, Arbana dëshmon edhe një herë se mbetet një prej figurave më të kërkuara dhe më të qëndrueshme në median shqiptare.