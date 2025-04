Lotina Haziri ka reaguar ashpër ndaj spekulimeve të fundi për një shtatzëni të mundshme, pas lidhjes me Mozik.

Përmes një postimi në Instagram, Lotina shprehet se thjesht ka shtuar disa kilogramë dhe se nuk është në pritje të ëmbël.

"I kom shtu 5kg!!!!!!!! Not pregnant. Stop click-baiting over me", duke shprehur kështu irritimin e saj për thashethemet që po përhapen në rrjetet sociale.