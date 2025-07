Aktori i njohur humb jetën në mënyrë tragjike, mbytet në det

Malcolm-Jamal Warner, aktori i njohur për rolin e tij si Theo Huxtable në serialin legjendar “The Cosby Show”, ka ndërruar jetë tragjikisht në moshën 54-vjeçare. Ai u mbyt gjatë një noti me familjen e tij në Kosta Rika, ku po kalonte pushimet. Autoritetet dhe përfaqësuesit e aktorit nuk kanë dhënë ende një deklaratë zyrtare për rrethanat e sakta të ngjarjes.

Warner u bë i njohur për publikun me rolin e djalit të vetëm të Dr. Heathcliff Huxtable në serialin televiziv të viteve ’80 dhe ’90, i cili pati ndikim të madh në kulturën amerikane, sidomos tek komuniteti afro-amerikan.

Pavarësisht polemikave rreth figurës së Bill Cosbyt në vitet e fundit, Warner ka theksuar rëndësinë e serialit dhe ka shprehur krenarinë që ka qenë pjesë e tij.

Pas suksesit të madh në “The Cosby Show”, Warner vazhdoi karrierën me role kryesore në seriale të tjera, si “Malcolm & Eddie” dhe “Reed Between the Lines”, duke mbajtur gjithmonë një vend të rëndësishëm në industrinë televizive.

Lajmi për vdekjen e tij ka tronditur komunitetin artistik dhe fansat, të cilët e kujtojnë si një nga ikonat e televizionit amerikan. Warner do të mbahet mend për kontributin e tij në art dhe për rolet që i dhanë zë breznive të ndryshme.