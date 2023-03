“Ai më hoqi Maestron, unë do i heq Kiarën”/ Olta ende e tronditur nga dalja e Armlados, gati për hakmarrje

Olta e ka përjetuar keq mbrëmjne e djeshme daljen e Armaldos nga shtëpia e BBV dhe duket se këtë gjë nuk ka për t’ja harruar Luizit.

Në një bisedë që ishtë duke zhvilluar me Qetsorin, Olta ka premtuar se shumë shpejt Luizit ka për t’i larguar nga shtëpia Kiarën.

“Ai më hoqi Maestron, unë do i heq Kiarë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Do përpiqem. Do dal unë, s’ka problem le të dal, unë do guxoj. Unë këtë lojë dua ta luaj fortë. Kaq.”- tha Olta.