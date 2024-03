“Ai ende më do”, habit me deklaratën ish-e dashura e Meritonit

Mbrëmjen e djeshme Meritoni ka zbuluar pak nga historia me ish partneren e tij Egestën si dhe problemet me autizmin që ka djali i tyre.

Duket se pas kësaj deklarate Egesta nuk ka qendruar qetësi.

Fillimisht ajo ka postuar një story të djalit ku shkruan: “Mos u mërzit bebi se e vërteta do të dalë!”.

Pas kësaj deklarate, portali “Kryefjala” ka siguruar foton e bisedës të Egestës me një vajzë, ajo i shkruan se është xheloze sepse ai nuk e ka dashur sic do Ilnisën dhe se Meritoni do fitojë teksa Egesta përdor djalin për klikime.

Por përgjigja e Egestës ka qenë e prerë: