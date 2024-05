A e ka takuar djalin? Meritoni zbulon nëse ish-partnerja e lejon

Mbrëmjen e djeshme ishte nata e parë e post “Big Brother VIP3”, ku ish-banorët u përballën me njëri-tjetrin. Por jo vetëm kaq, pasi Ledion Liço i pyeti ata edhe në lidhje me jetën e tyre tani që janë jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Teksa pyeti Meriton Mjekiqin nëse ka patur mundësi që të lidhet me djalin e tij, Loar, moderatori u shpreh se ‘ende jo’. Ai shtoi se është duke tentuar që të komunikojë me nënë e djalit dhe t’a lejojë që të shkojë në Austri për t’a takuar.

Pjesë nga biseda:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ledioni: Kanë qenë 72 orë shumë të ngjeshura, nga aq sa kam folur me ju, vetëm me gjumin me zi ia keni dalë. Nuk e di a ke patur mundësi të lidhësh me Loarin apo mamanë e tij. Si janë gjërat në atë drejtim?

Meritoni: Me tregu të drejtën jo, nuk kam patur mundësi të lidhem. Jam duke tentuar që të komunikoj dhe të më lejojë që të shkoj në Austri të takoj djalin

Ledioni: Edhe unë uroj që të kesh mundësi të takohesh me djalin tënd. Ju uroj shumë fat ju të dyve