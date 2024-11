1 vit nga vdekja e Zef Dedës, reagon Juli: Pa merak Bos, nuk do bëj rrëmujë

Më 24 nëntor 2024, ditë e dielë, nga ora 10:00 deri në 12:00, në hollin e Teatrit “Migjeni”, do të mbahet një ceremoni përkujtimore në nder të aktorit të madh Zef Deda.

Jul Deda, djali i artistit të paharruar, e bëri të ditur këtë përmes një postimi emocional në rrjetet sociale. Ai shprehu mallin dhe dashurinë e pashtershme për babain e tij, duke ftuar të gjithë ata që kanë kohë dhe dëshirë të jenë pjesë e kësaj ngjarjeje.

“Pa merak, Bos, nuk do bëj rrëmujë. Duam të të kujtojmë ashtu siç e meriton: qetë, bukur, pastër dhe me lezet,” shprehet Jul Deda në postim, duke theksuar amanetin e të atit për ta kujtuar me buzëqeshje.