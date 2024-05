"Nuk shkon në banjë"/ Ekipi i punës zbulon veset më të këqija të aktorit të njohur

Dwayne Johnson po përballet me një sërë akuzash në lidhje me një veprim të përsëritur shumë shpesh në xhirime. Që kur hoqi dorë nga mundja për t’u angazhuar në aktrim, Johnson ka arritur që të marrë një vëmendje shumë të madhe me paraqitjen dhe rolet e tij në shumë filma të suksesshëm. Por reputacioni i tij i panjollosur është vënë në pikëpyetje pas një raporti të bërë me dije së fundmi që ka lidhje me filmin e tij të ardhshëm “Red One” në veçanti.

Filmi aksion i Krishtlindjeve thuhej se do të dilte në fund të vitit të kaluar, por që atëherë është shtyrë për në nëntor të këtij viti. Në përmbledhjen e tij thuhet:

Chris Evans, J.K. Simmons, Lucy Lieu dhe aktorja Kiernan Shipka gjithashtu luajnë në film. Ndërsa supozohej se shtyrja e xhirimeve ishte si rezultat i goditjeve të vitit të kaluar nga greva e SAG-AFTRA, faji tani i është hedhur vetëm Johnson. Sipas një raporti të shkruar nga The Wrap, vonesa e Johnson-it është dëshmuar të jetë një problem mjaft i madh, 51-vjeçari që supozohet se ka ardhur me tetë orë vonesë në disa ditë.

Kjo thuhet se i ka kushtuar Amazon MGM, distributorit të Red One, 50 milionë dollarë, sipas burimeve të brendshme që folën për botimin. Megjithatë, një zëdhënës i Amazon MGM e ka mohuar këtë. Një tjetër person i brendshëm që supozohet se ‘e njeh mirë yllin e filmit’ ndau gjithashtu edhe një tjetër zakon të dyshimtë të Johnson.

Në xhirime, nëse duhet të urinojë, nuk shkon në banjën publike. Me sa duket, ai vendos të urinojë në një shishe me ujë.

Ndërsa kjo është e pakonfirmuar në lidhje me sjelljen e Johnson në xhirime, ylli i Jumanji ka pranuar më parë se ka përdorur një shishe uji për t’u urinuar gjatë stërvitjes.