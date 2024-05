"Nuk bën gruaja 50 vjeç ashtu", Heidi për Eglën: Më kërcënoi!

Egla Ceno mbrëmjen e djeshme si lidere e shtëpisë përfitoi avantazhin që të dërgonte “kokë më kokë” në nominim dy nga banorët e “Big Brother VIP3”.

Aktorja zgjodhi çiftin Heidi Baci dhe Romeo Veshaj që të ti çonte në televotim, ku banori më i votuar do të shpallej finalisti i parë i këtij edicioni, ndërsa tjetri do të përballej me disa nominime gjatë këtyre javëve.

Ditën e sotme gjatë një bisede me Julian Dedën, aktori iu tha çiftit se Egla e ka personale me Heidin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Po çfarë i kam bërë unë?”, e pyeti banorja, duke treguar se aktorja e ka kërcënuar.

“Ti u pajtove me vendimin e saj”– iu kthye Romeo aktorit, i cili tha: “U pajtova”.

Juli: Keni nevojë për njëri-tjetrin?

Juli: Atëherë nevojat e njëri-tjetrit në lojë është gjë tjetër dhe aleancë është gjë tjetër. Ajo e ka personale me ty

Heidi: Po çfarë i kam bërë unë?

Juli: Po ku di unë se çfarë i ke bërë ti. Ajo thotë e kam personale me të

Heidi: Ajo erdhi dhe më kërcënoj mua. Pse më ke thënë ti mua do të ha

Heidi: Po bë gruaja 50 vjeçe ashtu?!

Juli: Po mirë puna e saj, mua s’më intereson fare

Romeo: Ti u pajtove me vendimin e saj