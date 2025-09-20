LEXO PA REKLAMA!

Zyrtarë të rinj me AI? Rama: Diella do të ketë "fëmijë", do merren me çështjet civile

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 12:43
Politikë

Zyrtarë të rinj me AI? Rama: Diella do të ketë

Kryeministri Edi Rama prezantoi këtë të shtunë, ministrin e ri të Drejtësisë, Besfort Lamallari, duke vënë në qendër të fjalës së tij rolin që do të ketë Inteligjenca Artificiale në reformimin e administratës dhe sistemeve publike.

Një nga risitë kryesore që paralajmëroi Rama është përdorimi i ndërmjetësimit me Inteligjencë Artificiale për çështjet civile, me synimin për të shmangur zvarritjet në gjykata dhe kostot për qytetarët.

Kryeministri foli për krijimin e zyrtarëve të rinj të prodhuar nga Inteligjenca Artificiale, të cilët i quajti “fëmijët e Diellës”. Sipas tij, përdorimi i teknologjisë së avancuar do të sjellë më shumë barazi, transparencë dhe efikasitet në vendimmarrje, si dhe do të eliminojë ndikimin njerëzor në vlerësimin e dokumenteve dhe ofertave në tendera.

Rama shtoi se kjo qasje do të shtrihet edhe në sektorë të tjerë, përfshirë sigurinë ushqimore dhe kontrollin e produkteve.

“Duhet të mendojmë për ndërmjetësimin me Inteligjencë Artificiale të çështjeve civile, që njerëzit mos harxhojnë lekë e kohë nëpër procese të pafundme kur fare mirë mund të kalojnë në procesin e ndërmjetësimit të fëmijëve që Diella do ketë së shpejti.

Teknologjia dhe Inteligjenca Artificiale janë bekimi i vendeve në zhvillim. Sepse bëjmë kapërcime që nuk kurrë nuk do t’i bënim në kushtet e procesit linear.  Gjykimi mbi dokumentacioni, jo s’ma ke sjellë më vulë të freskët, jo s’ma ke sjellë në kohë.

Tek temat e referencës Diella e bënte pamundur trajtimin preferencial të dikujt përmes referencave. Ata që merren me këtë po punojnë. Të gjitha dokumentet që bëjnë kopanit dhe që mbledhin lart e poshtë për ndonjë tender janë fakte publike. Diella do i mbledhë vetë, nuk ka nevojë që njerëzit të bredhin lart e poshtë.

Temat e referencës, dokumentacioni mblidhet në mënyrë të barabartë për të gjithë dhe në fund është oferta që flet vetë. Askush nuk i gjykon dot më mirë se sa Inteligjenca Artificiale.

Do të duhen disa bashkëpunëtorë të Diellës, jo njerëz,që Diella do i lindë në maternitetin e Inteligjencës Artificiale. Kjo është reale dhe do të jetë reale, aq reale sa jemi ne të gjithë këtu. Për të përmirësuar në mënyrë potenciale, parametrat e sigurisë.

Për sigurinë ushqimore dhe të gjithë mallrave, ne përsëri me inteligjencën artificiale do të ndryshojmë tërësisht mënyrën se si do të jetë kontrolli. Kemi ndërtuar kompanitë, tani po ndërtojmë sistemin, e njëjta gjë për naftën e kështu me radhë”, tha kryeministri Rama.

