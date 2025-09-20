LEXO PA REKLAMA!

Kontrabandonin mallra të ndryshme nga Greqia, arrestohen dy persona në Korçë

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 12:24
Aktualitet

Dy shtetas shqiptar tentuan të kontrabandonin veshje, produkte ushqimore dhe konfeksione të ndryshme nga Greqia, kapen në flagrancë dhe vihen në pranga nga Policia Kufitare.

Njoftimi i policisë:

Në vijim të kontrolleve sistematike dhe atyre të bazuara në informacionet policore, shërbimet e Policisë Kufitare, në PKK Kapshticë, në hyrje të RSh-së, kaluan për kontroll në vijën e dytë:

1- autobusin me drejtues shtetasin O. H., 48 vjeç, banues në Korçë;

2- automjetin me drejtues shtetasin A. P., 54 vjeç, banues në Elbasan.

Nga kontrolli, në bagazhin e autobusit dhe të automjetit që këta shtetas drejtonin, u gjetën veshje të ndryshme, produkte ushqimore dhe konfeksione, të dyshuara si të kontrabanduara nga Greqia.

Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestuan në flagrancë të dy shtetasit, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të tjera”.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprime të mëtejshme.

