Shkarkimi i Erion Veliajt, zbulohet projekt-vendimi që pritet të miratojë Këshilli Bashkiak i Tiranës
Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 11:40
Politikë
Prej orës 10:00 ka nisur mbledhja e Komisionit të Ligjeve në Bashkinë e Tiranës, ku është vendosur të futet në rend dite kërkesa e këshilltarëve socialistë për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut.
Mbledhja përfundimtare e Këshillit Bashkiak është caktuar për orën 16:00, ku pritet të diskutohet zyrtarisht kërkesa për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryetarit të Bashkisë Tiranë.
Këshilltarët socialistë bëjnë gati projektvendimin: Veliaj të shkarkohet si kryetar bashkie