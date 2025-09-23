LEXO PA REKLAMA!

Shkarkimi i Erion Veliajt, zbulohet projekt-vendimi që pritet të miratojë Këshilli Bashkiak i Tiranës

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 11:40
Politikë

Shkarkimi i Erion Veliajt, zbulohet projekt-vendimi që pritet të

Prej orës 10:00 ka nisur mbledhja e Komisionit të Ligjeve në Bashkinë e Tiranës, ku është vendosur të futet në rend dite kërkesa e këshilltarëve socialistë për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut.

Mbledhja përfundimtare e Këshillit Bashkiak është caktuar për orën 16:00, ku pritet të diskutohet zyrtarisht kërkesa për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryetarit të Bashkisë Tiranë.

Këshilltarët socialistë bëjnë gati projektvendimin: Veliaj të shkarkohet si kryetar bashkie

 

Shkarkimi i Erion Veliajt, zbulohet projekt-vendimi që pritet të

