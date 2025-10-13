Lirohen shtatë pengjet e para izraelite nga Hamasi
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 08:32
Bota
Kryqi i Kuq ka konfirmuar se shtatë pengjet e para izraelite janë liruar nga Hamasi dhe janë në rrugë për t’u kthyer në shtëpi.
Lirimi vjen si pjesë e marrëveshjes për shkëmbimin e pengjeve me të burgosurit palestinezë. Familjarët dhe autoritetet presin me emocion mbërritjen e tyre.
Ata janë
– Matan Angrist
– Gali dhe Ziv Berman
– Alon Ahel
– Eitan Mor
– Guy Gilboa-Dalal
– Omri Miran
