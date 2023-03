Vendimi i Apelit, nisin lëvizjet në PD, thirret mbledhja e kryesisë dhe Këshillit Kombëtar

Pas vendimit te gjykates se apelit ne lidhje me ceshtjen e vules, Partia Demokratike eshte perfshire nga levizjet.

Me heret u lajmerua se eshte thirrur mbledhja e kryesise diten e neserme, te shtunen me 4 mars.

Nderkohe te dielen me 5 mars, sali Berisha ka thirrur mbledhjen e keshillit kombetar.

"Te nderuar antare te Keshillit Kombetar, te dielen dt 5 mars , ora 17.00 do te mblidhemi per te diskutuar mbi situaten me te fundit politike", thuhet ne njoftim.

Objekti duket se ne te dy rastet e mbledhjeve te thirrua eshte i njejte, diskutii mbi vendimin e gjykates se Apelit.

Ky verdikt u dha ne nje kohe qe per tri dite perfundon afati kohor qe partite kane per tu regjistruar ne KQZ per te marre pjese ne zgjedhjet lokale te 14 majit.