Debati me Luizin, Eva i kërkon falje shqiptarëve pas largimit nga “BBV”

Pas Ermiona Lekbellos ajo ishte banorja e dyte qe u largua nga shtepia brenda nje kohe te shkurt per te njejtin shkak.

Eva Alikaj ka folur për herë të parë që pas përjashtimit të saj nga “Big Brother Vip” dy ditë më parë.

Aktorja ishte e ftuar në “Shqipëria Live”, ku i kërkoi ndjesë shqiptarëve për gjuhën e përdorur, por në asnjë moment Luizit që iu drejtua me ato fjalë.

“Mendoj se u skualifikova shumë shpejt. Edhe faji im është. Shpresova shumë që të toleronin pak, se tani do të fillonte loja ime. Ju kërkoj falje shqiptarëve.

Se ka edhe të rinj që nuk duhet të dëgjojnë fraza të tilla. Unë arrita ekstremin dhe kërkoj ndjesë. Por, çdo njeri në familjen e tij ka momente që del nga vetja.

Unë as nuk e di nga më doli ajo frazë (ta çaj kaftën). Njerëzit mbajnë mend vetëm atë dhe unë për atë frazë kërkoj ndjesë,”-u shpreh ndër të tjera Eva.

Si pasoje e termave te forte dhe te dhunshem te perdorur nga banoret, nje jave me pare ne shtepi u dergua nje zarf i zi me paralajmerimin per perjashtim te cdo banori qe e tejkalonte me fjalorin.